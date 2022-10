34,99 €

Stüssy e Nike sono tornate per una seconda serie di silhouette incredibilmente pratiche e dallo stile rilassato. Sempre ispirati alla natura, questi must-have in co-branding accendono l'immaginazione e regalano una carica di ottimismo. Il secondo capitolo della collaborazione con Stüssy porta la ciabatta Benassi direttamente in spiaggia. Il design slip on la rende facile da indossare e da togliere.



Questo classico sportswear è quasi onnipresente, con la sua silhouette inconfondibile che appare spesso sotto i porticati delle case, lungo le rive baciate dal sole e in qualunque altro posto. Questa edizione rivisitata sostituisce il tradizionale brand Nike con la scritta Stüssy famosa in tutto il mondo, mentre il design viene messo in risalto da sfumature di nero.