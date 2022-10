Avvolta in due densità di Cordura durevole e resistente all'acqua, la nuova AM90 è perfetta per l'imprevedibile clima del nord. Per la prima volta in una AM90, lo Swoosh gioiello ne impreziosisce il lato, mentre l'inserto 3M a un quarto assicura visibilità e rende omaggio alle strade e ai lavoratori che ci riportano a casa.