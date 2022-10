Il terzo e ultimo lancio della collaborazione tra Air Max 90 e BSMNT è dedicato a "The Big Smoke", Londra. Tra grattacieli in vetro e palazzi di cemento, i creativi della capitale inglese non si fermano mai, unendo stili e culture diversi per dare vita a un'energia tutta londinese. È una città dalle mille sfaccettature, ma che accoglie tutti come una grande famiglia.