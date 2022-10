La nostra missione era semplice: creare la nostra scarpa con il minore impatto ambientale di sempre. Come? Utilizzando rifiuti per realizzarla. Il peso di ogni Space Hippie è composto dal 25 al 50% di rifiuti riciclati. Ci dicevano che non avrebbe funzionato. Che non era fattibile. Ma Space Hippie è la prova che si sbagliavano. Nike punta da sempre a progettare la scarpa perfetta, ma un obiettivo simile, oggi, significa trovare un modello di produzione sostenibile che tenga conto delle sfide poste dall'emergenza climatica. Per questo abbiamo utilizzato meno energia, ridotto gli sprechi e optato per scelte di design con basso impatto ambientale, in ogni dettaglio. Come creatori del prodotto, abbiamo dovuto ripensare l'intero ciclo di produzione di ciò che progettiamo, dalle materie prime al lancio, per ridefinire il design in modi mai sperimentati prima da Nike.

Immaginare Space Hippie è stato un po' come entrare in una stanza buia senza torcia. Affidandoci all'ignoto e ampliando la nostra idea di perfezione, il nostro modo di pensare si è evoluto e abbiamo trovato il modo per realizzare una scarpa di cui poter andare fieri, rispettando il nostro impegno per proteggere il pianeta. Space Hippie è nata attraversando sentieri inesplorati. Volevamo scoprire il punto d'incontro tra divertimento e fantasia. E ci siamo riusciti.