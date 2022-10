Il team voleva creare qualcosa di adatto alla comunità del basket francese, basandosi sul fatto che il look preponderante tra i giovani era ispirato alle squadre di basket o di football nord-americane, e voleva trovare un'estetica che ne tenesse conto, ma senza rinunciare allo stile tipico di Parigi.

"La prima collaborazione ufficiale in assoluto di Jordan è stata proprio con Quai 54 e ne siamo davvero orgogliosi. È un privilegio che non diamo per scontato, apprezziamo molto l'opportunità di raccontare una storia e condividere i nostri valori grazie a queste collaborazioni".

Thibaut de Longeville, direttore creativo, ci ha parlato dell'impulso iniziale che ha dato origine al design della scarpa del 15° anniversario, l'unione di due identità, quella parigina e quella dell'Africa occidentale. Il motivo gioca con i colori tradizionali di Parigi, il blu e il rosso, oltre che con verde, giallo e rosso, i colori predominanti in quasi tutte le bandiere dei paesi dell'Africa occidentale.

"L'influenza che le persone di origini africane hanno avuto sul basket, sullo stile e sulla cultura francese in generale è ciò a cui ci siamo ispirati. A Parigi c'è un mix culturale unico, che si riflette nello sport, nella musica, nella moda e nella cultura dell'intera Francia, dell'intera Europa, e che si sta espandendo in maniera significativa in tutto il mondo".