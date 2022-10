Air Jordan 1 è uno dei modelli che più di tutti ha rivoluzionato il mondo delle scarpe, ma non per questo non è in grado di rinnovarsi. AJKO 1 reinventa il celebre design grazie a un mix di pelle e tela per dare vita a una calzata rinata all'insegna del comfort. Questa edizione sfoggia uno schema di colori classico, con tocchi di bianco e nero a contrasto uniti allo University Red.