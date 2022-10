La linea N.354 cattura la natura innovativa di Nike dando vita a un luogo immaginario in cui testare idee inaspettate. Caratterizzata dalla dicitura "-Type" nel nome di ogni modello, la linea N.354 di NSW continua la sua evoluzione con questa Zoom-Type, espressione di un design innovativo. I pod Zoom Air visibili nell'avampiede e il piatto suola in TPU su tutta la lunghezza dell'intersuola sperimentano con la tecnologia, mentre il tocco del designer è evidente in piccoli dettagli come il logo, gli inserti traforati in punti precisi per garantire traspirabilità, e le cuciture esposte per un supporto ideale.