Originario di New York, l'artista Stash è da tempo considerato una leggenda dei graffiti nella Grande Mela. Protagonista della scena graffitara negli anni '80 e '90, Stash collabora con Nike dal 2003. Da allora, l'icona newyorchese ha aggiunto il suo tocco personale a numerosi modelli must-have firmati Nike. In occasione dell'ultima collaborazione con il brand, Stash reinterpreta Air Zoom Spiridon nella colorazione blu, il suo inconfondibile marchio di fabbrica. Il classico modello da running viene rivisitato in blu con dettagli grafici ispirati all'artista sulla punta e il sottopiede.