Nata negli anni '80, la Air Mariah torna in versione up-to-date. Il design della Air Zoom Mariah Flyknit Racer richiama il modello originale del 1988, ora con una tomaia in Flyknit avvolgente, comoda per tutti i giorni. Il sistema di allacciatura rapida ti permette di indossarla e toglierla senza fatica, mentre l'ammortizzazione Zoom Air assicura comfort per tutta la giornata.