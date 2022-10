La giungla sembra tranquilla in confronto alle grandi città; Air VaporMax Flyknit Utility è pensata per vincere in astuzia le insidie della giungla, ma quella metropolitana. Il taglio medio a tre quarti aumenta il supporto, grazie anche al sistema di allacciatura con cordini e all'intersuola in schiuma che si aggiungono alla rivoluzionaria e leggera ammortizzazione Air a tutta lunghezza. Ora disponibile nella colorway moon particle con dettagli in persian violet.