Il nuovo modello Air VaporMax rende questo design innovativo ancora più futuristico. Grazie all'avanzata tecnologia Max Air che sostituisce l'intersuola, la pianta del piede poggia direttamente sull'unità di ammortizzazione, per una calzata leggera e confortevole. La tomaia Nike Flyknit avvolge il piede e assicura traspirabilità e comfort per tutto il giorno. Il design versatile e innovativo è perfetto per tutti i giorni, oggi ancora di più in questa colorazione in platino e bianco.