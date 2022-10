Air VaporMax Plus "BE TRUE" si unisce a due icone Nike, Air Max Plus e Air VaporMax, nella causa LGBTQ e nella celebrazione del Pride. Ostenta da cima a fondo i simboli più evidenti del Pride, come la suola ispirata alla bandiera arcobaleno, i colori rosa e lavanda e lo stemma a triangolo. Il messaggio BETRUE spicca con fierezza sul sottopiede.