Ti presentiamo un'interpretazione up-to-date di un design già innovativo, in una colorway total-black intramontabile. La colorazione dell'unità Air a tutta lunghezza assicura un look raffinato che ricorda la finitura dell'onice. Moc sostituisce i lacci con un'ampia fascia laterale in Gore che rende la calzata ultrastabile. Il Flyknit confortevole e la sua colorazione nera rendono questa Air VaporMax un classico esclusivo.