Nike e il fondatore di Acronym ® Errolson Hugh reinventano l'innovativa Nike Air VaporMax. Il "bandito" in copertina fa tanto di cappello a questa sneaker rivoluzionaria, che propone un design all'insegna dell'arte del travestimento e una visione inattesa del futuro. Le stampe camo di Acronym® dominano la tomaia in Nike Flyknit, mentre il design senza lacci, la clip sul tallone modificata e gli audaci trattamenti della texture riflettono l'estetica industriale del brand di Errolson. I picchi innevati hanno ispirato la tomaia in Flyknit bianco e nero e l'unità Air VaporMax dipinta, e una fascetta elastica in volt dà alla scarpa un tocco di grande tendenza.