La maggior parte delle nostre giornate è governata da impegni prestabiliti. Ma quando si tratta della corsa giornaliera, sei tu a decidere quando farti qualche chilometro. Protagonsta della nuova Day to Night Collection, la Air VaporMax Flyknit sfoggia una vivace sfumatura ispirata alle tonalità del cielo ed è pensata per tutti coloro a cui piace correre secondo le proprie regole e i propri tempi. Perché il momento perfetto per correre è quello che scegli tu.