Questa colorazione argento metallizzato con dettagli in rosso, bianco e nero ha un aspetto davvero familiare. Nel 1997, la colorway originale prevista per il lancio di Air Max 97 era "Metallic Silver". È ai piani bassi che le cose sono cambiate: la rivoluzionaria unità Air-Sole di Air VaporMax ha sostituito l'originario airbag a tutta lunghezza. Passato e presente si uniscono in questo nuova celebrazione di Air oversize.