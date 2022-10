Molte cose considerate di tendenza nel 1991, come i pantaloni in nylon e i tagli a scodella, sono ormai sorpassate. Ma Air Span II resiste alla prova del tempo. Con un look innegabilmente anni '90, Air Span II è un modello intramontabile che ha attraversato gli ultimi 27 anni senza perdere il suo fascino. La tomaia in mesh offre comfort e traspirabilità, mentre l'unità Air incapsulata e l'ammortizzazione in schiuma sotto il piede alleggeriscono la tua andatura. Air Span II ritorna in nero con dettagli dust e solar red per dimostrare che, a dispetto del tempo, il vero stile non tramonta mai.