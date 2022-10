Lanciata nel 1990, Air Skylon è stata la prima sneaker a integrare nella sua schiuma in phylon sagomata l'unità Air nel tallone e nell'avampiede. Oggi, la sua andatura morbida ritorna nella versione up-to-date di Air Skylon II, che rispecchia le sue origini anni '90 con una zona in mesh blue lagoon e grand purple sotto lo Swoosh nero e una targhetta stilizzata sul tallone. Il tutto contornato da strati esterni in morbido suede bianco.