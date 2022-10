AIR SAFARI

FLASHBACK NELLA GIUNGLA

88,47 €

Lanciata originariamente come parte dell'Air Pack del 1987 insieme ai modelli Air Max e Air Trainer, Air Safari ha gettato le basi per una colorway che è diventata un classico Nike. In qualità di trendsetter, Air Safari ha influenzato le silhouette dei modelli Jordan, Air Max e Mercurial con la sua stampa ispirata alla pelle di struzzo. Questa versione ripropone la colorazione originale da cui tutto ha avuto inizio.