Dalla grafica ispirata ai graffiti al design audace dalle linee decise, l'Air More Uptempo cattura lo spirito degli anni '90 come nessun'altra sneaker. Indossata in campo da alcuni dei più grandi cestisti dell'epoca, la Uptempo rappresenta un modello che porta avanti la tradizione e detta tendenza sull'asfalto. La candida colorazione bianco su bianco in edizione limitata esalta il design di questo modello che non passa di certo inosservato.