Ispirata al basket di successo degli anni '80 e '90, la Air More Uptempo '96 rende omaggio ai decenni in cui questo sport divenne un grande movimento globale. Presenta tre unità Air Sole che all'epoca resero l'originale un vero e proprio must e le inconfondibili lettere AIR che seguono il profilo della scarpa. In una nuovissima colorazione, questo modello vanta un look delicato, grazie alla struttura premium e alle sfumature marrone chiaro.