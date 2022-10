Skepta ha lasciato un segno indelebile nella musica londinese e non solo, con il suo rivoluzionario flow e il suo infinito universo creativo. Ma ha avuto un forte impatto anche sul mondo delle sneakers, dopo aver reinterpretato secondo la sua estetica una serie di iconici design Air Max. La sua ultima collaborazione reinventa un altro prezioso modello dell'epoca d'oro delle sneakers: Air Max Tailwind V.



Per questa edizione di Sk Air, Skepta si ispira al mondo della natura. Attingendo al concetto di rinascita creativa, rappresentato dalla farfalla e dalla sua metamorfosi, il design concepito da Skepta utilizza una stampa raffigurante ali di farfalla sublimate sottolineata da una struttura a gabbia nera ispirata a Air Max Tailwind V Plus. A questo si aggiungono grintosi dettagli cromati presi in prestito da Sk Shox, mentre la leggera iridescenza intorno al tallone evoca la copertina termografica dell'album pubblicato da Skepta nel 2019, Ignorance Is Bliss.