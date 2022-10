179,99 €

Supreme ha collaborato con Nike su una nuova versione di Air Max Plus. La scarpa presenta una tomaia in mesh con dita in TPU personalizzate sui lati, loghi in TPU rialzati sulla linguetta e sul tallone, punta in TPU, pannelli laterali e sul tallone in suede, intersuola in schiuma di poliuretano, battistrada in gomma con ammortizzazione Tuned Air e rinforzo in TPU, linguetta in mesh con inserti dal design rifrangente e suola interna in co-branding.