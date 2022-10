Mescolando l'estetica ispirata alle increspature dell'acqua sulla tomaia del '97 all'intersuola in schiuma con unità Max Air visibile del modello Plus, Air Max Plus / 97 aggiunge un altro profilo irresistibile alla franchigia delle sneakers, senza paura di fare nuovi abbinamenti e spingere la creatività oltre i limiti. Questa nuova colorazione che non passa inosservata si veste di Racer Pink con dettagli multicolore.