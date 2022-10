Immergiti nella lunga storia delle incredibili innovazioni di Nike con Air Max Plus 2, un'esperienza di Tuned Air che offre look ispirati alla pista e un comfort incredibile. La scarpa presenta una tomaia sfumata in Ghost Green, Valor Blue e Metallic Silver, oltre a dettagli dal design rifrangente ed elementi in TPU. Il mesh balistico dona un tocco moderno a una silhouette classica.