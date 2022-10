Per questi collezionisti, la Air Max è uno stile di vita, un'ossessione, una forma di espressione personale. Alcuni hanno collezionato migliaia di Air Max, mentre altri possiedono alcune delle collaborazioni più rare mai create. Indipendentemente dalla loro collezione, tutti hanno una cosa in comune: una passione profonda per l'unità Air visibile. Visita nike.com/airmax per guardare tutto il documentario.