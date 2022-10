È marzo, il mese di Air. Questo significa che l'Air Max Day 2020 è ormai dietro l'angolo. In occasione di questo evento annuale dedicato alle sneakers, stiamo collaborando con i member della nostra community per festeggiare te e tutti i fan di Air.

Per tutto il mese, Daniela Buck, Rhys McKee e Leah Dy Angeles ti sfideranno a indossare la tua Air Max preferita. Mostra non solo a loro, ma potenzialmente a tutto il continente, come sfoggiarla con ancora più orgoglio. Daniela, Rhys e Leah valuteranno e selezioneranno le foto in base allo stile e alle storie che raccontano. Perciò, mostra cosa sai fare e ottieni la possibilità di apparire su SNKRS.