139,99 €

Questo non è un ritorno. È qualcosa di molto più grande: è l'originale con la grande finestra. Lanciata per la prima volta nel 1991, Air Max BW ritorna, fedele al design OG di Tinker Hatfield adottato dalla scena dance dei primi anni Duemila. Ammortizzazione Max, intersuola in morbida schiuma e dettagli in mesh traspirante assicurano comfort, mentre i tocchi di Persian Violet sul collare del tallone, sullo Swoosh e intorno allo Swoosh e all'unità Air aggiungono energia e stile.