L'anno scorso, Nike ha invitato gli abitanti di New York, Londra, Parigi, Seul, Shanghai e Tokyo a disegnare la propria versione di Nike Air Max, ispirandosi alle caratteristiche uniche della propria comunità. Da questi workshop "On Air" sono emersi 18 finalisti, scelti in base alla creatività di esecuzione dei progetti. Il pubblico ha poi votato sei vincitori, uno per ogni città, e tra loro c'era Gabrielle "Gaby" Serrano, di NYC.