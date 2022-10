Air Max 98 non è mai stata una sneaker discreta. L'estetica ondulata e l'unità Air visibile a tutta lunghezza fecero parlare molto fin dal suo debutto. E allora perché non renderla ancora più esagerata? Questa nuova colorazione, in tour yellow, hyper grape e aurora green, metterà in ombra qualunque altra cosa tu stia indossando.