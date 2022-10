Vent'anni fa, Air Max 97 è stata la prima scarpa da running Nike con ammortizzazione Max Air a tutta lunghezza. Nel '98, Tuned Air ha debuttato con un'esclusiva tomaia in TPU a forma di gabbia. È assolutamente naturale che le due icone si fondano oggi nel modello Air Max 97 Plus. L'unità Max Air a tutta lunghezza, morbida ed elegante, crea l'equilibrio delle linee verticali e sinuose del modello Plus. Alla fine degli anni '90, si tendeva a ostentare design e innovazioni decisamente coraggiosi, e questa scarpa testimonia quanto le sneakers abbiano contribuito a questa tendenza.