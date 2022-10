Un'ispirazione ricca di significato! Spiegaci qualche dettaglio in più sulla scarpa.

"Allora, se osservi la scarpa nell'insieme, vedrai che ho usato colori vivaci e tanto bianco per rappresentare l'estate. Spero che chi guarda la scarpa pensi 'aria d'estate, aria buona'. Più nel dettaglio, il pannello sul fondo, in pelle lucente con una struttura a griglia, è ispirato al pavimento del negozio in cui siamo andate.



I colori vivaci e il motivo '97P' sul profilo centrale della scarpa sono ispirati alle etichette dai colori brillanti che si vedono sempre sulla frutta e la verdura nei negozi come quello in cui siamo state, oltre che al nome del modello, Air Max 97. La scritta 'Air 24/7' sulla linguetta richiama l'orario di apertura di questo tipo di negozi. Sul retro si legge 'Good Chat', il soprannome di Lauren. Volevo che fosse sulla scarpa ed è proprio con questo nome, 'Lauren Good Chat', che lei ha memorizzato il suo numero sul mio telefono, in omaggio alla nostra 'bella chiacchierata'!"