AIR MAX 97 CR7

PORTUGAL PATCHWORK

181,00 €

Da piccolo, Cristiano Ronaldo possedeva solo due paia di scarpe, uno per il gioco e uno per la scuola. Mentre le scarpe scolastiche erano ben tenute, le scarpe da gioco continuavano a bucarsi, a causa dell'infinita quantità di tempo trascorso in campo. Ogni volta che si formava un nuovo buco nelle scarpe, sua madre lo rattoppava, permettendogli di riprendere l'affinamento delle sue abilità. Rielaborata in un patchwork in cui domina il rosso Portogallo in omaggio alle sue radici, la nuova Air Max 97 CR7 si ispira alle scarpe della sua infanzia e celebra la sua continua grandezza in campo e oltre.