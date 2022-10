Decenni fa, Air Max 95 ha lasciato il segno presentandosi come la prima scarpa con ammortizzazione Nike Air visibile nell'avampiede. Oggi, Nike Air Max 95 OG MC SP dà nuova energia a questa scarpa iconica per l'estate, mescolando motivi e colori mimetici stampati digitalmente sulla tela. I dettagli in nabuk completano questo design unico nel suo genere.