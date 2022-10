Air Max 95 cambiò per sempre la storia delle scarpe introducendo l'unità Air visibile nell'avampiede, ma questa non fu l'unica grande innovazione in termini di design della scarpa. Il modello vantava inoltre una silhouette fortemente ispirata all'anatomia umana, con caratteristiche che richiamavano costole, vertebre, muscoli e pelle. Questa colorway segna il 25° anniversario di una silhouette simbolo di un'epoca, ampliando il tema con una grafica all-over ispirata a una radiografia. La tomaia sfoggia sfumature di nero con dettagli discreti in Aurora Green.