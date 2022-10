179,99 €

DENHAM è stata fondata ad Amsterdam nel 2008 dal produttore inglese di jeans Jason Denham. Guidata dallo spirito pionieristico del jeans originale, DENHAM ha un approccio appassionato e innovativo al design, rendendo allo stesso tempo omaggio alla tradizione. Offre lavaggi esclusivi, fit perfetto e taglio contemporaneo con i tessuti delle migliori fabbriche al mondo in Italia e Giappone. Il marchio ora collabora con Nike per applicare i suoi tessuti raffinati a una silhouette collaudata nel tempo: Air Max 95. Caratterizzato da un denim leggero e avvolgente, il modello sfoggia anche una suola interna illustrata e dettagli in Vachetta Tan.