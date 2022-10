151,00 €

Lanciata per la prima volta nel 1990 come scarpa di punta di Nike per il running, Air Max 90, inizialmente chiamata Air Max 3, era un classico che affondava le radici nelle sottoculture degli anni Novanta, per poi divenire uno dei modelli di culto. In occasione del trentesimo anniversario di Air Max 90, Nike ha collaborato con i pionieri dello streetwear globale Undefeated per rendere omaggio a questa icona. Unendo i colori e il gusto di quell'epoca con materiali di elevata fattura ma semplici allo stesso tempo, questa Air Max 90 è pensata per essere indossata.