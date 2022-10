141,00 €

In onore del suo 30° anniversario, ripresentiamo Air Max 90 in una colorway lussureggiante che fonde dettagli brillanti con atmosfere ispirate alla giungla. Sulla tomaia, una base di mesh leggero è ricoperta di luminosi accenni di Ghost Green, mascherati da strati in un discreto motivo camo. I dettagli in bianco e nero a contrasto sulla suola, i lacci, l'inserto laterale e il tallone completano il look.