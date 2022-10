139,99 €

Fondata nel 1891, AIK ha mantenuto una salda posizione in testa al calcio svedese per 130 anni. Il club ha ora unito le forze con Nike per celebrare l'occasione con un edizione speciale di Air Max 90. Il brand discreto in oro dal design rifrangente rende omaggio allo storico momento, con "1891" che campeggia sul tallone e altri elementi visivi spaiati su ogni etichetta della linguetta. Per richiamare Stoccolma, la suola interna presenta una linea blu che vuole rappresentare il vasto sistema metropolitano della città.