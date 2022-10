Nel 1992, Air Max 1 Retro divenne uno dei primi ibridi retrò/casual di Nike. Combinando la tomaia in pelle di Air Max 1 OG e l'avanzata tecnologia di Air Max 90, la scarpa si posizionò con decisione tra i modelli casual che offrivano il meglio in fatto di comfort. Sebbene siano uscite solo poche migliaia di paia durante il suo breve ciclo di produzione, Air Max 90/1 in pelle premium e in bianco offre agli appassionati la possibilità di provare questa sneaker ibrida nel pieno del suo splendore.