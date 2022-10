Air Max 720 è stata progettata con intenzioni rivoluzionarie e in collaborazione con Jun Takahashi, fondatore del brand UNDERCOVER, ha destabilizzato alla grande lo status quo. Air Max venne lanciata per la prima volta nel 1987 per migliorare le prestazioni dei runner. Air Max 720, invece, ha cambiato approccio, aggiungendo ed espandendo la tecnologia Max Air in una sneaker lifestyle pura e trasformando la suola in un'unità Air visibile a tutta lunghezza, più alta di 6 mm rispetto alle versioni precedenti. Il modello 720 ti farà provare una sensazione di comfort prolungato come mai prima d'ora.



Considerato il carattere rivoluzionario del modello 720, non stupisce che il design di Takahashi sfoggi la sua dichiarazione d'impatto "We Make Noise, Not Clothes" (Facciamo rumore, non vestiti) stampata sulla voluminosa unità Air della scarpa. Con l'intersuola a macchioline e il brand UNDERCOVER su tallone e punta, il mix di caos ed equilibrio di Takahashi si abbina perfettamente a una delle silhouette Nike Air più all'avanguardia di sempre.