Nel 1988 è stato coniato uno degli slogan più inconfondibili al mondo: Just Do It. Un tributo alla forma fisica e al coraggio che da allora ha ispirato gli atleti di tutto il mondo a correre più veloce, saltare più in alto e superare il loro potenziale, indipendentemente dagli ostacoli incontrati sul cammino.



Quest'anno, la tagline compie 30 anni.



Per celebrare l'anniversario, l'edizione speciale di Air Max 1 della Just Do It Collection sfoggia il font e la grafica della tagline al suo debutto nel 1988. La scarpa è inoltre dotata di un portachiavi in gomma ispirato all'iconico poster stampato lo stesso anno.