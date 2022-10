A volte bisogna vedere per credere. È stato sicuramente così nel 1987, con l'esordio dell'originale Air Max. Si trattava della prima scarpa con unità Air visibile, attraverso la quale trapelava luce, affinché gli atleti riuscissero a vedere la tecnologia in azione. Il resto è storia, come si suol dire. Trent'anni più tardi, Air Max 1 Anniversary celebra la sneaker che ha reso iconica l'aria. Sfoggia lo stesso design della leggenda originale, ma aggiornato con materiali up-to-date, in una colorway vintage, tipica degli anni '80.