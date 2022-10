Ispirata ai dettagli dello scarponcino Special Field, questa versione di Air Jordan IX è ideata per affrontare le condizioni climatiche più difficili, senza però rinunciare al suo stile esclusivo. Presenta un rivestimento resistente all'acqua, linguetta con tasselli, occhielli metallizzati e battistrada robusto, nonché una resistente fattura in pelle e suede. La nuovissima colorway nera e Light Brown assicura un look perfetto per la stagione.