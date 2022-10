AIR JORDAN VIII

OVO

158,47 €

Air Jordan VIII è il nuovissimo progetto OVO in edizione speciale. Vanta una fattura in pelle premium con superfici lisce, martellate e traforate, che s'intrecciano nella luminosità del bianco. Le macchie dorate aggiungono un tocco di raffinatezza alla sobrietà della colorazione. Per sigillare il tributo, i dettagli sull'occhiello del tallone e sul sottopiede richiamano October's Very Own.