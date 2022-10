Air Jordan VIII ha debuttato nel 1993, all'epoca in cui MJ mandava in tilt i tabelloni dei punteggi facendosi strada verso il terzo titolo consecutivo. Più che per il logo Jumpman di ciniglia e la grafica a pennellate sulla protezione antifango, era riconoscibile per le doppie fascette a strappo che passavano sopra i lacci. Questa volta, si ripresenta con una struttura in pelle scamosciata, sfoggiando una combinazione di nero, bianco e rosso che sarà molto familiare ai fan della colorway Air Jordan IV "Cement".