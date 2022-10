202,00 €

Questa combinazione di colori è diventata famosa nel 1992, anno del suo debutto su Air Jordan 7 in compagnia di un celebre coniglio dei cartoni animati. Quasi trent'anni dopo, questo duo ritorna su una silhouette completamente nuova. Come l'originale, anche questa versione vanta una base grigia con strati esterni bianchi e dettagli neri, rossi e viola. Un misto di sfumature d'ispirazione rétro ricopre la linguetta, mentre i tocchi in arancione cedro richiamano le carote tanto amate dal coniglio dei cartoni animati.