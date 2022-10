La sesta scarpa esclusiva di MJ ha fatto il suo debutto durante la stagione 1990/91 e verrà sempre ricordata come la scarpa con cui ha vinto il suo primo anello. Questa nuova versione di AJ6 presenta una discreta colorway in Magnet e College Navy che richiama il basket universitario e ti permette di abbinare facilmente i tuoi capi estivi. Il suede impreziosisce il tuo look anche fuori dal campo, mentre i dettagli semitrasparenti nella suola aggiungono un tocco stiloso.

SKU: CT8529-012