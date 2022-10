Questa edizione rende omaggio alla colorway di AJ5 lanciata per la prima volta nel 2006 con il medesimo nome, aggiungendo degli aggiornamenti discreti che donano nuova vita al look. Ispirandosi al design OG, la scarpa presenta una tomaia total white in pelle vera e una linguetta in Reflective Silver, con dettagli neri e finitura in Blue Splatter che aggiungono una sferzata d'energia alla popolare silhouette.