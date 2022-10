Questa edizione speciale per l'estate celebra il 30° anniversario della leggendaria silhouette AJ5 riunendo in un unico modello le tre colorway originali: Fire Red, Metallic Silver e Grape Ice. Invece di spiccare una sull'altra, le tre colorway si armonizzano con la tomaia in suede nero e gli elementi di design distintivi della scarpa, come la linguetta imbottita e le linee a "dente di squalo" dell'intersuola. Come si addice alle grandi squadre, i colori delle prime edizioni si integrano perfettamente tra loro, creando un look inedito che si distingue da tutti i modelli precedenti.